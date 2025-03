Lara Romih: Zaradi ekstremnih staršev se zdi, da bo konec sveta

V nadaljevanju preberite:

Je arhitektka, mama osnovnošolke, srednješolca in študentke, predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije in podpisnica peticije Odklopi.net, ki poziva k zakonski omejitvi zasebne uporabe mobilnih telefonov in drugih digitalnih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Dobili sva se v Cankarjevem domu, kjer je sodelovala na javni razpravi Manj telefonov, več znanja – razmislek o rabi telefonov v šoli in družbi nasploh. Pogovarjali sva se o sodobni tehnologiji, ki vse bolj kroji naše življenje, spremembah, ki so v šolstvu stalnica, inflaciji odličnjakov, odvetnikih v šolah, pa tudi o tem, da odrasli, ki smo zavozili, otrok nimamo pravice prepričevati, da je svet strašen kraj.