Catherine Deneuve: Brezčasna francoska diva

Ne želi, da jo imenujejo legenda ali seksualni simbol, noče, da jo glorificirajo ali, kot pravi dramatično, mumificirajo. A največjo zvezdo francoskega filma in eno največjih imen sedme umetnosti že od vsega začetka spremljata občudovanje in oboževanje, o njej v presežnikih govorijo celo režiserji, ki z njo niso sodelovali. Dobitnica najuglednejših filmskih nagrad ne spi na lovorikah, igrala je v več kot sto filmih in pri 79 letih, ki jih je dopolnila prav danes, še vedno zagnano snema. Avgusta so se ji na filmskem festivalu v Benetkah poklonili z zlatim levom za življenjske dosežke, ob čemer je v enem od intervjujev povedala: »Zelo sem osredotočena na sedanjost, malo na preteklost in nekoliko tudi na bliž­njo prihodnost.«