Če bi Amazon izdeloval cepiva ...

V nadaljevanju preberite:

Študentje ljubljanske pravne fakultete se od leta 2003 redno udeležujejo uglednega tekmovanja v poznavanju prava Evropske unije (ELMC – European Law Moot Court Competition) in dosegli so že več vidnih uvrstitev, med drugim zmagi v letih 2004 in 2016. Nič drugače ni bilo konec prejšnjega meseca, ko se je ekipa v sestavi Urška Arzenšek, Alja Lavtar, Gašper Moškotevc in Žana Žabnikar pod mentorstvom profesorice Ane Vlahek najprej uvrstila v regionalni finale, med 32 najboljših ekip na svetu, tam pa v kategoriji strank osvojila peto do osmo mesto, v kategoriji generalnega pravobranilca sodišča EU (advocate general) pa tretje do četrto mesto na svetu.