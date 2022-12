Če nisi avanturist, tega ne moreš početi

V nadaljevanju preberite:

Je vodja Inštituta za antropološke in prostorske študije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in redni profesor na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Nekoliko suhoparni znanstveni nazivi pa gotovo ne zajamejo tistega, s čimer se dr. Ivan Šprajc (letnik 1955) najraje ukvarja. To nikakor ni delo v pisarni, ampak na terenu, in to ne v ugodnih krajih z udobnimi in primernimi temperaturami ter vso sodobno infrastrukturo, ampak v vročih, vlažnih in nenaseljenih džunglah polotoka Jukatan.