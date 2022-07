Če poveš ljudem, da so grešni, jih lažje obvladuješ

V nadaljevanju preberite:

Z ezoterikom, izkušenim bioterapevtom karmične diagnostike, atletskim trenerjem, publicistom, avtorjem trinajstih knjig o osebnostni rasti in nekdanjim vojakom, zaposlenim na podmornici ter pozneje častnikom, sva se pogovarjala na daljavo – med celino in otokom. Med drugim je razložil, zakaj se tantri kot odnosu, ki ni le spolnost, približamo šele v odsotnosti človeških omejitev in neumnosti.