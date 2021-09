Človek brez službe in njegov čoln

V nadaljevanju preberite: Miha Pribošič, novinarski kolega in do nedavnega urednik znanosti v časopisu Delo, je v dneh okoli svojega 50. rojst­nega dneva redni službi pomahal v slovo, spakiral kajak in najnujnejše potrebščine ter odpotoval v Grčijo. V Patrasu se je vkrcal v čoln, odločen, da odvesla do Pirana. V prihodnjih tednih se bo oglašal s poti in popisoval svojo (pre)izkušnjo.