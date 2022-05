Človek, ki nam je pokazal svet

V nadaljevanju preberite:

»Resnica je, da se naravni svet spreminja. In mi smo od tega sveta povsem odvisni. Daje nam hrano, vodo in zrak. Je najdragocenejša stvar, ki jo imamo, in moramo jo obraniti,« polaga na srce najbolj znani britanski naravoslovec in avtor oddaj o živalih sir David Attenborough, zaljubljenec v naravo in vsa živa bitja, ki nam že skoraj sedemdeset let kaže svet v vsej njegovi pestrosti in lepoti.

Od afriških savan do podvodnih bogastev, od medvedov na severnem polu do pingvinov na južnem, nobena žival ni ubežala njegovi radovednosti in očesu njegovih mojstrskih kamermanov. V zadnjih letih nam njegov vedno umirjeni glas, ki človeka kar zaziba v trans, ne pripoveduje nič dobrega. Attenborough opozarja, da je človek največja grožnja vsem živim bitjem: »Preveč nas je! Danes je na Zemlji kar trikrat več prebivalcev kot takrat, ko sem začel snemati svoje prve oddaje. Preplavili bomo svet in to ni dobro. To je edini svet, ki ga imamo. V vesolju ni življenja.«