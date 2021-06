Dediščina princese Diane

V nadaljevanju preberite:

Svet je osupnila s svojo mladostjo in lepoto. Medtem ko so jim drugi predstavniki kraljeve družine moleli orokavičene roke, je nekdanja vzgojiteljica, valižanska princesa Diana, pred otroki, ki jih je srečevala na najrazličnejših dogodkih, počepnila in jih stisnila v objem. »Vse njene sposobnosti so delale zanjo, razen tiste, da je zasenčila princa,« je o njej nekoč dejal komorni sluga princa Charlesa Stephen Barry.

Še hujše za britansko kraljevo družino je bilo, da je ob njej zbledela tudi kraljica. Dianino življenje je leta 1997 tragično končala prometna nesreča. Če bi bila še živa, bi bilo marsikaj drugače. Zelo verjetno bi bil drugačen tudi odnos med njenima sinovoma, odtujenima princema Williamom in Harryjem. Princesa ljudskih src bi prvega julija dopolnila 60 let.