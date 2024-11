Deklinizem: Idealizacija preteklosti ali pot v propad

V nadaljevanju preberite:

O t. i. deklinizmu (angleško declinism), ki koristi politikom, ko potencialne volivce svarijo pred konkurenco, pa tudi vsem drugim, ki služijo na račun črnih scenarijev, smo se pogovarjali s psihoterapevtoma dr. Tjašo M. Kos in dr. Zoranom Milivojevićem. Po nekaterih teorijah smo potomci tistih bolj anksioznih, pesimističnih. Deklinizem je mogoče opredeliti tudi na podlagi preverljivih dejstev. Obstaja vrsta avtorjev in zgodovinskih knjig, ki se ukvarjajo z vzroki, zakaj in kako so nekatere prevladujoče države izgubile moč, denimo rimski imperij. Danes je deklinizem večinoma povezan z Združenimi državami Amerike, koncept, ki so ga delno razvili že stari Grki, pa je mogoče aplicirati tudi na podjetja.