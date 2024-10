Z nasveti najsrečnejših Nordijcev proti malodušju

V nadaljevanju preberite:

Prebivalci nordijskih držav, ki v tem obdobju skorajda ne vidijo sonca, se že vrsto let uvrščajo med najsrečnejše in najbolj zadovoljne zemljane. Po zadnji raziskavi The World Happiness Report 2024 (Poročilo o sreči po svetu) je na prvem mestu Finska, sledijo ji Danska, Islandija in Švedska, šesto mesto zaseda Nizozemska, sedmo pa Norveška. Razlog ni le visok življenjski standard, ampak bivanjski slog, pri katerem ne gre za imeti, ampak biti, ko je hkrati nujen skok iz cone udobja.