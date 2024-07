Mladi slovenski moški so postali bolj konservativni

V nadaljevanju preberite:

O tem, kaj to pomeni za njihove zaposlitve in višino plač, o porastu stresa in pesimizma, političnem preobratu v desno predvsem pri moških ter upadu zanimanja za visokošolsko izobraževanje smo se pogovarjali s sociologom, doc. dr. Tiborjem Rutarjem. Razkril nam je rezultate letošnje raziskave o mladih, ki sta jo skupaj izvedli Fundacija Friedrich Ebert Stiftung in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Podatki med drugim kažejo, da jih najbolj skrbijo kakovost javnih storitev, migracije in korupcija. V obdobju od leta 2010 do 2016 se je število mladih, ki zapuščajo Slovenijo, povečalo za skoraj štirikrat. Najnovejši rezultati kažejo nadaljevanje tega trenda, hkrati pa imamo izrazito pozitiven selitveni prirast.