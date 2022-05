Dijaki na Caminu: Z veseljem bi šli spet

V članku preberite:

»Vsaka pot se začne s prvim korakom,« piše pod eno od fotografij s prav posebnega popotovanja po Španiji, s katerega so se nedavno vrnili sedmerica dijakov Srednje šole tehniških strok Šiška in njihovi spremljevalki in zaveznici, profesorica angleščine Polona Petrovčič in knjižničarka Barbara Kos. Vsi skupaj so v petih dneh prehodili zadnji del znamenite romarske poti El Camino de Santiago, na 123 kilometrih stkali nova prijateljstva, si razširili obzorja in presenetili sami sebe.