Diktatorska vzgoja po norveško

Eden najboljših tekačev vseh časov Jakob Ingebrigtsen je magnet za škandale. Včasih se zdi, da je jezik 24-letnega Norvežana še bolj nabrušen kot podplati njegovih sprinteric, a dvakratni olimpijski prvak se v soju žarometov tokrat ni znašel po svoji krivdi. Januarja bodo njegovemu očetu in dolgoletnemu trenerju Gjertu Ingebrigtsenu sodili zaradi fizičnega in psihičnega nasilja nad otroki.

Še pred dvema letoma je bil Gjert Ingebrigtsen eden najbolj spoštovanih atletskih trenerjev na svetu. Norvežan, ki bo čez dva tedna dopolnil 59 let, je polovico svojih sinov spravil do vrhunskih dosežkov v tekih na srednje in dolge proge. Z ženo Tone Evo Tønnessen ima sedem otrok, eno hčer in šest sinov. Trije – Henrik (1991), Filip (1993) in Jakob (1999) – so postali evropski prvaki v teku na 1500 metrov. Za starejša sinova je bil ta dosežek eden izmed vrhuncev kariere, medtem ko je za najmlajšega osvajanje naslovov najboljšega na stari celini »le še en dan v pisarni«. Jakob Ingebrigtsen je dvakratni svetovni in olimpijski ter šestkratni evropski prvak in eden najboljših tekačev vseh časov na razdaljah od 1500 do 5000 metrov.

Toda Jakob Ingebrigtsen je še veliko več kot to. V letih, ko se atletika le izjemoma znajde na naslovnicah športnih časopisov, je eden izmed tistih redkih posameznikov, ki poskrbijo za odmevne zgodbe. Njegova samozavest meji na aroganco, njegov sistem treninga pa spominja na laboratorijske raziskave, kar vzbuja zanimanje številnih napredka željnih tekačev. Najmlajši Ingebrigtsen pogosto deluje kot do potankosti izdelan stroj, a cena, ki jo je moral skupaj z brati plačati za to, je bila zelo visoka.