Donirana hrana: odlična ideja, ki je presegla svoj namen

Na svetu je kar 828 milijonov ljudi, ki se iz dneva v dan soočajo s strahom, kje bodo dobili obrok, s katerim bodo vsaj za silo nahranili sebe in svoje najbližje. Takšni so podatki Svetovnega programa za hrano (World Food Programme, WFP), ki opozarja, da se je število ogroženih od leta 2020 več kot podvojilo. Tudi pri nas se stiske številnih družin poglabljajo, kar opažajo tudi v Zvezi Lions klubov Slovenije. Njeni prostovoljci so že pred desetimi leti zagnali projekt Viški hrane, zdaj Donirana hrana, in čeprav bi si želeli drugače, ima ta iz leta v leto večje razsežnosti.