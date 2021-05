Dovolimo si praznino

V nadaljevanju preberite:

Učiteljica razrednega pouka Petra Jazbec je razred pred leti zamenjala z življenjem na kmetiji. Kot direktorica zavoda za trajnostni način življenja Veles vodi projekte, povezane s trajnostnim bivanjem, mladinske treninge in delavnice, je koordinatorka in mentorica prostovoljcem, ki pridejo na kmetijo, trenerka metode zmajevo sanjanje in vsestranska ženska, ki nadvse uživa v stiku z zemljo, rastlinami in svežim zrakom. Svežino in povezanost z naravo na igriv način vnaša v vse, kar počne, hkrati pa je pravi vir modrosti in podpore. Spoznala sem jo lani, kot prostovoljka na kmetiji Veles.