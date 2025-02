Družinska patologija: Ko je en otrok zlat, drugi pa črna ovca

V nadaljevanju preberite:

Kako to vpliva na odnose med sorojenci in na razmerja v odraslosti, smo ugotavljali na podlagi dognanj dr. Zorana Milivojevića in dr. Ramani Durvasula. Pomembno vlogo v družinski patologiji, ki k sreči ni zelo pogosta, imajo tudi t. i. leteče opice. Po negativnih likih iz Čarovnika iz Oza poimenovan strokovni termin označuje posameznike, ki toksična dejanja druge osebe opravičujejo, upravičujejo in olepšujejo, ter verjamejo, da to počno za ljubi mir v hiši.