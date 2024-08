Dunya Mikhail: Umetnost je država brez meja

V članku preberite:

Iraško-ameriška pesnica in pisateljica, ki bo letošnja gostja na Dnevih poezije in vina, se je s knjigo The Beekeeper (Čebelar) uvrstila med finaliste za nacionalno književno nagrado in v ožji izbor za nagrado PEN/John Kenneth Galbraith, njene pesniške zbirke pa so bile večkrat nagrajene. Med najinim pogovorom je nekajkrat recitirala svoje nove pesmi, ki bodo v knjigi Tablets: Secrets of the Clay (Tablice: skrivnosti gline) izšle septembra, prepletajo pa poetične verze in risbe, ki so jih navdihnile starodavne sumerske podobe. Govorili sva tudi o dvojnosti razmišljanja, jezika in obstoja, ki jo čuti kot nekdo, ki živi zunaj svoje domovine. »Postaneš dvojen, kot dve osebi,« z nasmeškom razloži.