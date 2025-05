Ivo Daneu: Sodniki so zaščiteni, so poseben klan

V nadaljevanju preberite:

Temu, da so ga na tekmi med Ilirijo in Bosno sodniki odstranili iz tivolske dvorane, se 87-letni Ivo Daneu samo posmeji, saj pravi, da ni naredil ničesar spornega in da še zdaleč ni konflikten. Če sodnike kaj zmoti, imajo pravico ukrepati, dodaja pa, da so bili tudi v njegovih časih nekateri delivci pravice pokvarjeni. Med, kot pravi, prazgodovino, ko je na igriščih briljiral on, in sedanjostjo, so v košarki komaj verjetne razlike, tako v igri kot vsotah, ki jih igralci dobivajo za svoje delo, kljub temu pa pravi, da je najbolje plačana profesionalna liga NBA podobna modernemu suženjstvu.