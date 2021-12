Eleganca na pogon moči

V nadaljevanju preberite:

Umetnostno drsanje je najstarejša disciplina zimskih olimpijskih iger, saj je bilo leta 1908 še del poletnih iger, medtem ko so prve zimske potekale leta 1924 v francoskem Chamonixu. Dandanes je olimpijski spored tega športa sestavljen iz posamičnih tekmovanj za moške in ženske, iz športnih in plesnih parov ter mešanih ekip. Posamična tekma vsebuje kratki in prosti program z nekaterimi obveznimi elementi, ki jih mora pokazati vsak nastopajoči. Tudi pri parih je podobno, le da tekmovalci namesto skokov, piruet in korakov izvajajo dvige, mete in sinhronizirane skoke. Pri plesnih parih dodatno oceno prinese ritmičnost gibanja ob glasbeni spremljavi.

V vseh disciplinah zmaga tisti, ki mu sodniki namenijo najvišje ocene na podlagi stopnje težavnosti vsakega tehničnega elementa in tega, kako dobro jih je izvedel. Gre za šport, ki ga mnogi opisujejo kot estetskega, kar je seveda res – a za brezhibno estetskostjo se vselej skriva tudi veliko ne tako vidnega telesnega napora.