Elli H. Radinger: Uničujemo prihodnost naših otrok

»Okužena sem z virusom – z virusom divjine. Ko se človek okuži z njim, se ga do konca življenja ne znebi.« Tako na prvih straneh svoje najnovejše, med korono napisane knjige Darilo divjine (Das Geschenk der Wildnis) piše nemška pisateljica Elli H. Radinger, tudi slovenskim bralcem dobro znano ime. Ko se z njo srečaš v živo, deluje umirjeno, zadržano in prav z ničimer ne izdaja, da je v resnici neustrašna pustolovka. Dobršen del življenja je preživela v naravi, zlasti v ameriškem narodnem parku Yellowstone, kjer je proučevala volkove. A to je le ena od mnogih njenih navdihujočih zgodb.