Epidemija je naplavila veliko »rešiteljev« šolskega sistema

Učiteljica slovenščine na šentjurski Osnovni šoli Franja Malgaja je brez dlake na jeziku. Vztrajno opozarja na številne težave šole na daljavo, najbolj jo skrbi, ali bodo otroci sploh imeli pravo sliko, kaj je šola, in koliko bodo znali. Po več kot dvajsetih letih dela v šoli je kritična do sistema, za katerega pravi, da je potreben revolucije, a za zdaj ne vidi rešitelja, čeprav se jih je zadnje čase veliko predstavljalo tako. Zaradi opozoril, ki vsa izvirajo iz ljubezni do učencev in poklica, ji nekateri očitajo, da je pesimistična. V resnici pa ostaja nepopravljiva optimistka, saj verjame v šolo. V živo.