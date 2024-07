Yamal in Williams – fanta, ki pišeta zgodovino

V nadaljevanju preberite:

Španija je še četrtič osvojila naslov evropskega prvaka v nogometu in s tem postavila rekord v številu naslovov. Zgodba so vsi, ki so prispevali k novi kroni, a njeno jedro sta vendarle Lamine Yamal in Nico Williams. Lamine Yamal je dan pred velikim finalom z Anglijo, 13. julija, napolnil 17 let, Nico Williams je 22. rojstni dan praznoval dan prej. Oba sta tekmece na euru potolkla z uničujočimi prodori po krilih, za katere nasprotni igralci niso našli recepta, kako bi ju ustavili. Več, predvsem o njuni družinski plati, preberite v članku.