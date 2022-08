Freud bi imel z menoj precej dela

V nadaljevanju preberite:

Atraktivna voditeljica in novinarka športnega uredništva TV Slovenija je dve imeni dobila že ob rojstvu in pravi, da ji je vseeno, s katerim jo pokličejo, medtem ko se je v otroštvu raje odzivala zdaj na eno, drugič na drugo. Običajno je Irena Shyama Hlebš polno zapos­lena, saj ima resnično naporno službo, mi pa smo jo ujeli na lep poletni večer, ko se ji je ravno začel dopust in se je veselila poti v Italijo naslednje jutro.