Podmornice, opremljene z jedrskimi raketami, so morda najbolj uničujoči stroji, kar bi jih lahko uporabili v spopadih. A niso edino, kar grozi v globinah. Na dnu morij je vse polno komunikacijskih in transportnih poti – optični in telefonski kabli, naftovodi, plinovodi ... Izkazalo se je, da so te povezave vse prej kot varne celo v razmeroma plitvih in zaprtih morjih, kakršno je Baltsko na severu Evrope.

Pod tem morjem potekata plinovoda Severni tok 1 in 2, s katerima je nameravala Rusija oskrbovati predvsem Nemčijo. Od začetka agresije Rusije na Ukrajino je bil tok plina po štirih ceveh tega projekta večkrat moten, od septembra 2022 pa ga zaradi več sabotaž sploh ni več.

Letos sta se 17. in 18. novembra zgodila še dva skrivnostna incidenta, saj je nekdo pretrgal optična kabla; z enim sta bili po dnu Baltika povezani Litva in Švedska, z drugim Finska in Nemčija. Oba incidenta sta se zgodila v švedskih ozemeljskih vodah, v času, ko je na tem območju plula kitajska ladja za razsuti tovor Yi Peng 3. Zato je bila sabotaže takoj osumljena Kitajska, s katero imajo evropske države zaradi množice vzrokov, od gospodarskih do vojaških, kot je pomoč komunistične diktature Kitajske diktaturi Vladimirja Putina, vedno bolj napete odnose.

Kaj se dogaja na mrzlem severnem morju?