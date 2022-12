Haaland ne bi bil nikoli, postal je Daehlie

V nadaljevanju preberite:

V mladosti si je želel postati nogometaš, a usoda je bila z njim mila in ga je utirila v smučarski tek. Norvežan Bjørn ­Daehlie je desetletje pred prelomom tisočletja kraljeval smučarskemu teku, pa naj gre za osem olimpijskih naslovov in štiri srebra ali za trofeje s svetovnih prvenstev in stopničke na preizkušnjah v svetovnem pokalu. Smučarski tek ni vedno pehanje za slabo plačano slavo. Daehlie je svoje uspehe lepo unovčil.