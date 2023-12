Humphrey Bogart: Največji med klasiki filmskega sveta

V nadaljevanju preberite:

Obdobje črno-belega filma je oddaljena preteklost, a z vlogami v filmih Malteški sokol, Casablanca, Afriška kraljica in drugih je Bogie, kot so ga klicali, do danes ohranil karizmo in skrivnostno moč. Kljub notoričnemu alkoholizmu je bil občudovan in oboževan že med kariero, v desetletjih po smrti pa je postal prava legenda. Leta 1999 ga je ameriški filmski inštitut razglasil za največjega igralca ameriške klasične kinematografije.