Howard Hughes: Navdih za Batmana in Ironmana

V nadaljevanju preberite:

»Vsak človek ima svojo ceno, sicer moški, kot sem jaz, ne bi obstajal,« je samoironično izjavil Howard Hughes. Eden najbogatejših in najbolj zanimivih Američanov vseh časov, letalski magnat, rekorder v preletih, izumitelj, hollywoodski producent, filantrop in ženskar, se je rodil na božični večer leta 1905, po podatkih iz cerkvenih arhivov pa je na svet privekal že tri mesece prej. Po kopici uspehov in porazov tako na nebu kot na zemlji se mu je začel genialni um mračiti. V njegovem primeru ni veljalo, da kdor visoko leta, nizko pade, saj je po uradnem poročilu tudi umrl med oblaki – spomladi leta 1976. Hughesov edinstveni značaj in burno, nenavadno življenje je bilo med drugim prikazano v Aviatorju, z oskarji ovenčani biografski drami, v kateri ga je upodobil Leonardo DiCaprio.