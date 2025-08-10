Imamo Dončića, ostali smo tu, da mu bo lažje

V nadaljevanju:

V košarkarski reprezentanci je v morju novih obrazov lepo videti tudi dobre stare znance. Klemen Prepelič je pri 32 letih nosilec igre, v novi sezoni tudi evroligaš, predvsem pa eden najbolj izkušenih igralcev, ki zna v ključnih trenutkih breme prevzeti nase.

Ko je pomlajeni slovenski reprezentanci v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo voda že tekla v grlo, Prepelič vzel žogo v svoje roke in pomagal k prigaranim zmagam nad Portugalsko, Ukrajino in Izraelom. Danes je jasno, da poraz proti Portugalcem vendarle ni bil tako velika senzacija, v pirenejskem derbiju so med pripravami na EP v gosteh premagali tudi Špance, dejstvo pa je, da so slovenske ambicije veliko višje.

V prvi vrsti zaradi Luke Dončića, ki je ta teden najprej v Los Angelesu, nato pa še v Ljubljani sprožil pravo evforijo. »Naš domet so vedno najvišja mesta, dokler imamo v ekipi Dončića. Naša naloga je, da mu delo čim bolj olajšamo, nekateri z izkušnjami, drugi bodo to nadomestili s požrtvovalnostjo. Vemo, zakaj smo tu,« je Prepelič prepričan, da reprezentanca odhaja na Poljsko zmagovat, ne zgolj nastopat.