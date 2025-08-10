Dvorano razprodali v nekaj minutah, a Dončića ne bodo videli

Slovenska košarkarska reprezentanca ima enega člana manj. Selektor Aleksander Sekulić je napovedal, da se bodo po petkovi tekmi pogovorili, kako naprej, prvi rez je nato doletel Vita Hrabarja, debitanta s kolajno s svetovnega prvenstva do 19 let. V Nemčijo nista odpotovala niti načeti Edo Murić in Luka Dončić, ki bo nekaj dodatnih dni lahko preživel na domačih tleh.

V Nemčiji so nad svojo reprezentanco navdušeni, dvorano v Mannheimu s 15.000 sedeži so za dvoboj s Slovenijo napolnili v nekaj minutah. »Sedeli smo na sestanku Fibe, ko mi je nemški predsednik prek mize pokazal, da je dvorana že polna, čeprav so med sestankom šele začeli s prodajo vstopnic. Njihovi navijači so res nekaj posebnega, vedno pridejo podpirat svoje športnike, ne glede na nasprotnika ali rezultate, to včasih pogrešam v Sloveniji,« je v pogovoru za Delo, ki bo del posebne priloge pred začetkom eurobasketa, razkril predsednik KZS Matej Erjavec.

Sekulića danes ob 17.30 tako čaka še težje delo, v Nemčiji se bo brez prvega zvezdnika moral spoprijeti z domačini, ki bodo močnejši za Dennisa Schröderja, morda bosta nared za igro tudi Daniel Theis in Maodo Lo. Najbrž smo lahko prepričani, da Slovencem nemški sodniki tokrat ne bodo dodelili kar 54 prostih metov, zato bo pot do obroča (in točk) potrebno iskati drugje. Morda v hitri igri, ki smo jo v petek v Stožicah pogrešali.