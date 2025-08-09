Finski zvezdnik eksplodiral z 48 točkami v 25 minutah

Ta konec tedna večina košarkarskih reprezentanc v pripravah na evropsko prvenstvo igra prve tekme. Še bolj kot Nemci v Stožicah so v petek zvečer blesteli Finci, ki so s kar 105:62 premagali Belgijo in potrdili, da se letos na EP želijo vmešati v boj za kolajne.

Finska bo igrala v skupini B, ki se ne križa s slovensko. Proti Belgijcem je bil neustavljiv prvi finski zvezdnik Lauri Markkanen, ki je v ligi NBA kar nekoliko pozabljen v skromnem Utahu, v bolj konkurenčni sredini bi bil njegov status zagotovo še bolj izrazit. Tokrat je Markkanen dosegel rekord kariere v reprezentančnem dresu, ustavil se je šele pri 48 točkah, torej pri skoraj polovici doseženih točk svojega moštva.

Iz igre je Markkanen zadel kar 17 od 24 metov, za tri je metal 7/13, za piko na i je dodal še devet skokov in tri ukradene žoge. Vse to v zgolj 25 minutah na parketu! Proti bolj zahtevni konkurenci bo tudi Markkanenu težje, a Finec potrjuje, da je na svoji prvi reprezentančni akciji po letu 2023 v dobri formi.