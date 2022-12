Iman: sanjska ženska Davida Bowieja in modnih oblikovalcev

V članku preberite:

Njen preboj med najbolj iskane modele se je začel leta 1976, ko je iz Nairobija vstopila v prestižni modni svet New Yorka. Stara je bila 20 let, kljub pomanjkanju izkušenj je takoj dobila priložnost in pozirala za ameriški Vogue. Zdaj, pri 67 letih, je Iman prvič na naslovnici britanske januarske izdaje. Muza najboljših modnih oblikovalcev je v intervjuju spregovorila o svojem osupljivem življenju, soočanju s staranjem, novih projektih, in o ljubezni njenega življenja, umetniku Davidu Bowieju. Kar 26 let, vse do njegove smrti 2016, sta si bila globoko predana. »On ni moj pokojni mož. On je moj mož,« večkrat pove lepotica, ki se ne namerava znova poročiti.