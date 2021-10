Iskanje po googlu nam v zadnjem času res ne gre na roko

V nadaljevanju preberite:

S.A.R.S. ni sinonim za kugo našega časa, ampak za Sveže amputirano roko Satrianija, za tem nenavadnim imenom pa se skriva eden najboljših bendov nekdanje skupne domovine. Prihodnjo soboto se s hiti, kot so Buđav lebac, Perspektiva, Lutka, Rakija, Debeli lad, Klinka in drugi, po dveh letih vračajo v Ljubljano in kot vedno obljubljajo nepozabno zabavo. Pogovarjali smo se s pevcem skupine Žarkom Kovačevićem.