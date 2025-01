Iz malih vojn, ki jih zanetimo spotoma, je težko izstopiti

V nadaljevanju preberite:

Arhitekt in zdravnica živita srednjo žalost: imata vse, a nista zadovoljna. Njun odnos je ustaljen, a določasen. Nato nekega večera arhitekta pokliče njegova bivša partnerka in ga vpraša, ali lahko prespi pri njiju, saj jo je njen zdajšnji fant vrgel iz stanovanja. O tem, kakšen čustveni ognjemet povzroči ta klic, se lahko prepričajo gledalci drame Ex sodobnega nemškega dramatika Mariusa von Mayenburga, ki jo je na Mali oder Mestnega gledališča ljubljanskega postavila režiserka ter gledališka in filmska igralka Maruša Kink.