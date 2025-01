Tanja Pak: Ko sem se vrnila, nisem sodila nikamor

V članku preberite:

»Steklo je tako živo, tako zahtevno in hkrati gnetljivo, da se vedno znova vrnem k njemu,« po desetletjih oblikovanja in ustvarjanja pravi Tanja Pak. Razstavlja in dela po vsem svetu, zato ne preseneča, da je njen najtežji stekleni kos razstavljen v ZDA, njeno najbolj eterično delo pa na Japonskem, kjer je lani zanj prejela zelo prestižno priznanje. Njena umetniška postavitev Odtis spomina je na ogled v ljubljanski Mestni hiši.