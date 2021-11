Izginotje večno otožne kneginje Charlene

V nadaljevanju preberite:

»Včasih se je pač težko smejati. Ljudje ne vedo, kaj se dogaja v ozadju,« je monaška kneginja decembra 2019 za južnoafriško revijo Huisgenoot spregovorila o očitkih, da se v javnosti skoraj nikoli ne smeje.

Oboževalci kronanih glav in dvornih spletk imajo zdaj novo kost za glodanje. Nekdanja plavalka, ki se je leta 2011 poročila z dvajset let starejšim monaškim knezom Albertom, je že od maja v svoji domovini, na monaški dvor pa se uradno ne more vrniti zaradi šibkega zdravja.

Avgusta je tako zamudila praznovanje desete obletnice zakona, o katerem so mnogi prepričani, da je le farsa. Kaj se v resnici dogaja s Charlene?