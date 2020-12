Izziv, ki mu otroci niso kos

Ravnanje, ki so ga mnogi starši v dobro otrok še pred nekaj meseci poskušali omejevati, je postalo nuja, edina možnost šolanja in pravzaprav njihov edini stik z zunanjim svetom. Dnevi se mnogim začenjajo in končujejo pred zasloni, tudi vmesni čas je podoben. Kakšne bodo posledice za tiste, ki odraščajo zdaj, je težko napovedati, a omejevanje časa pred zasloni je bolj nujno kot kdaj prej.