Japonska epidemija demence

Mana Macunaga se je s kolesom vozila po tokijskem okraju Ikebukuro. V otroškem sedežu pred seboj je imela triletno hčerkico Riko. Pri zeleni luči je mirno prečkala križišče. Kako naj bi slutila, da se bo na prehodu za pešce zgodila nesreča? Je sploh videla avtomobil, ki je pri rdeči luči zdrvel skozi križišče? Mana in Riko sta bili takoj mrtvi. Sedeminosemdesetletni Kozo Iizuka je nato trčil v še dve vozili in poškodoval še devet ljudi, preden se je končno ustavil – popolnoma izgubljen. Namesto na zavoro je pritiskal na plin in nikakor se ni bil sposoben domisliti, kako upočasniti vozilo, ki je drvelo s hitrostjo okoli sto kilometrov na uro.