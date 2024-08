Je človeška ribica okusna?

V nadaljevanju preberite:

Turistična vodnica in voznica Anja Škarabot Heric občuduje svoje delovno okolje, vožnja vlakovne kompozicije pa je mala malica v primerjavi z vprašanji, ki ji jih postavljajo gostje z vsega sveta. Kdaj so uslužbenci skopali vse te rove, ima jama zasilni izhod, so mogoči nočni obiski, bi se dalo človeško ribico pripraviti po tržaško?