Jernej Jelen: Le ena igralka me je zavrnila

Redkokdaj srečaš tako zagnanega in zgovornega človeka, kot je Jernej Jelen, sin šivilje in gasilca. Končal je celjsko srednjo šolo za gostinstvo in turizem, glede nadaljnjega šolanja pa se še odloča. Kot fotografa in radovednega opazovalca ga mami svet mode in šovbiznisa, hkrati z veliko strasti portretira dramske umetnike. V sočnem savinjskem narečju posebej goreče razlaga o svoji aktualni in hkrati prvi fotografski razstavi Lepota znotraj, ki jo sestavljajo portreti nenaličenih slovenskih gledaliških igralk.