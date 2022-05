Joan Collins: Za vedno diva, za vedno Alexis

V članku preberite:

Glamurozna bogatašinja, ki zna biti sladka, v resnici pa je nevarna kot sam hudič, takšna nam je za vedno ostala v spominu Joan Collins v vlogi Alexis iz kultne televizijske žajfaste serije Dinastija. Tudi občinstvo v nekdanji Jugoslaviji je z navdušenjem spremljalo spletke premožne rodbine in njihova razkošna domovanja, in čeprav je od zadnje epizode minilo že več kot 30 let, omemba serije marsikomu prikliče prav podobo Joan Collins. Velja za zadnjo še živečo igralko zlate dobe Hollywooda, pri 88 letih pa jo bolj kot preteklost zanima sedanjost. »Živim za danes. Vsak dan je treba spoznati nekaj novega in si nekaj lepega privoščiti,« pravi zvezda, ki je doma tako v Ameriki kot v Veliki Britaniji, oboževalce pa je pred kratkim razveselila z dokumentarnim filmom This is Joan Collins. Ker ni želela, da o njej govorijo drugi, o svojem življenju pripoveduje sama.