Jure Ivanušič: Vsa obžalovanja so za mano

V članku preberite:

»Rad imam, da je življenje okrog mene pisano. To mi ustreza,« pravi Jure Ivanušič, človek, ki ga je nemogoče popredalčkati. Ceni ustvarjalno svobodo, ne mara omejevati ne sebe ne drugih, poleg tega pa se občinstvu vedno znova razkriva v drugačni luči. V prihodnjih tednih bo imel premiero v tržaškem gledališču, v Siti Teatru bo že štiristotič uprizoril svojo avtorsko glasbeno monokomedijo, s svojim šansonom bo nastopil na festivalu šansonov in gostoval na koncertu prijatelja Radeta Šerbedžije. Ob vsem tem bo seveda tudi oče in mož. In prav mogoče je, da je kaj pozabil omeniti.