Kaj avto, kaj graščina – sokol na roki!

V nadaljevanju preberite:

Nepremičninski podjetnik Robert Nedanovski ima sila rad tudi leteče premičnine. Od otroštva se je navduševal nad golobi pismonošami, logična pot ga je pripeljala do sokolov. Že če bi njegovi strasti sledil eden od sinov, bi bil zadovoljen, a ker gredo na lov v četvero, je očetova mera sreče zvrhana. Na farmi v Novem mestu redijo sokole in kragulje, sodelujejo v igri narave, se zavedajo lepote in hkrati marketinške vrednosti svojih rejencev, katerih vrednosti v arabskem svetu dosegajo težko umljive višave.