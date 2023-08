Karel Gržan: V tej stiski se ne smemo osamiti

V članku preberite:

Med tistimi, ki jih je vodna ujma osamila in odrezala od sveta, je tudi pater Karel Gržan, humanist, cenjeni pisec in tudi dolgoletni Nedelov sodelavec, čigar mnenje lahko, vsemu navkljub, tudi tokrat preberete v Nedelovi sedmerici. Narava se je znesla tudi nad njegovim idiličnim Konjskim Vrhom, ki se dviguje med zdaj razdejanimi Lučami in Ljubnim. V torek, ko sva se pogovarjala po telefonu, je bil še močno pod vtisom strašljivega dogajanja, a vendarle optimističen ob izjemni človeški solidarnosti. Glas o njej se je širil iz doline, občutil pa jo je tudi sam, med ljudmi, ki so, tako kot on, v zaselkih ostali odrezani od doline.