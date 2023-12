Karin Komljanec: Dolgo sem bila v črni luknji

V članku preberite:

Karin Komljanec je že skoraj 25 let članica Mestnega gledališča ljubljanskega, posnela je več odličnih filmov, trenutno pa jo lahko spremljamo na Voyu v komični seriji Za hribom. Devetega decembra je imela premiero monodrame Meduza, avtorskega projekta, ki sta ga ustvarila s soavtorjem besedila Nebojšo Pop-Tasićem. Arhetipsko pošast igralka popelje od mitološke preteklosti do destruktivne sedanjosti in ji vdihne ranljiv, človeški pečat.