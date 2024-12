Katarina Čas in Ula Furlan: Najina partnerja sta moška, ne fantka

V nadaljevanju preberite:

Katarina Čas in Ula Furlan sta značajsko drugačni, a se imenitno dopolnjujeta. Ob figovem ledenem čaju v domačno in praznično okrašenem baru Zorica v Ljubljani sta nam zaupali, kako je potekalo kar dvanajst let trajajoče snemanje nadvse napetega filma, ki je že na ogled po vsej Sloveniji, pa tudi, koliko drame, prijateljstva in ljubezni je v njunem življenju, saj sta obe srečno zaljubljeni. Med njima se pretaka iskriva energija, ki priča o tem, da se odlično razumeta in sta si z obilo humorja v navdihujočo oporo. »Kata, lepo govori!« denimo Ula med intervjujem šaljivo reče Katarini, potem ko ta uporabi angleško frazo in jo takoj prevede v slovenščino.