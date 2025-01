Katarina Matejčič: Marsikdo zaradi neznanja nasede obljubam

V članku preberite:

»Včasih je v izrazito moških okoljih ženska energija celo dobrodošla,« pravi Katarina Matejčič, ki je po dobrih 20 letih poročanja o poslovnih in finančnih temah iz novinarstva prestopila v poslovne vode. Upravljanje denarja bi moral obvladati vsak, je prepričana, a Slovenci smo finančno slabo pismeni, še posebej pa to velja za ženske. Katarina namerava to spremeniti.