Katarina Venturini: Ples ne dovoljuje, da smo ženske možače

Katarina Venturini, znana tudi kot žirantka v šovu Zvezde plešejo, trenutno pa vodi oddajo Zapleši s Katarino, je profesionalno tekmovalno kariero končala leta 2008. Pri 44 letih je rodila težko pričakovanega otroka, osem let prej pa se je poklicno povsem posvetila poučevanju začetnikov. V njeni šoli Plesna zvezda v ljubljanskem BTC sva se pogovarjali na zimskem vrtu za bleščečo elegantno črno mizo ob vaniljevem čaju in piškotih. Pogovor je tekel o izjemno uspešni plesni poti in močni povezavi, ki jo še vedno imata z nekdanjim soplesalcem in partnerjem Andrejem Škufco, o poznem materinstvu ter ljubezni do moža Damjana Kuzmiča, s katerim sta skupaj že osemnajst let; po njenih besedah je on prvi vedel, da sta ustvarjena drug za drugega