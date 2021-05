Otrok nisem mogla imeti zato, da je Pika lahko dobila mamo

V nadaljevanju preberite:



Robert Kranjec ostaja tesno vpet v šport, ki mu je posvetil več kot polovico življenja. Šiva reprezentančne kombinezone, kar je počel že kot športnik. Da, vrag se resnično skriva v detajlih. In prinaša uspeh. Še posebno v skokih.



Kadar je doma, je Robert predvsem oče, mož in ljubiteljski kolesar, zadnje čase tudi učitelj. V prvih treh vlogah uživa, zadnjo je izvajal pod prisilo. »Jah, tako so se pač odločili … In kakor vlada reče, tako mi migamo,« je dejal glede neke druge stvari. Ampak princip je isti. Z ženo Špelo sta odkrito spregovorila o zahtevnem obdobju šolanja na daljavo, letošnjem dopustu, posvojitvi hčerke Pike in o tem, kako ju je pred kratkim zdelalo cepljenje proti koronavirusu.