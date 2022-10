Katka Žbogar: V Sloveniji je na tisoče uničenih mladih

V članku preberite:

»Ves čas zasledujem vizije in sanje, kako uresničiti tisto, kar je dobro za ljudi, za družbo. In če vem, da je nekaj nujno, zlepa ne odneham. Če ne gre po eni poti, najdem drugo,« pravi Škofjeločanka Katka Žbogar. Zadnja leta večino energije posveča Zavodu KRES, ki ga je ustanovila zato, da s preventivnimi programi ozavešča o digitalni zasvojenosti otrok in mladostnikov. Ker pa so razmere vse bolj kritične, se ne bo ustavila pri tem. Prepričana je, da v Sloveniji nujno potrebujemo center za zdravljenje digitalne zasvojenosti in odvis­nosti.