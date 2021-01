Kirk Douglas, veliko ime zlate dobe Hollywooda

V članku preberite:

Kirk Douglas je bil na začetku svoje kariere v enajstih letih kar trikrat nominiran za oskarja, a so mu ga podelili šele desetletja pozneje za življenjsko delo. Kako je odraščal mož, ki je izžareval izjemno samozavest in je hotel tudi najnevarnejše prizore vedno odigrati sam. Zakaj je bil njegov igralski kolega John Wayne zgrožen, ko je Douglas igral Vincenta van Gogha in kdaj je Kirk prvič nastopil s svojim sinom Michaelom.